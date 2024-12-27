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حصاد 2024.. جهود الدولة لتنمية سيناء - أخبار كلمتك

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حصاد 2024.. جهود الدولة لتنمية سيناء - أخبار كلمتك

حصاد 2024.. جهود الدولة لتنمية سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:01 صباحاً - تنمية سيناء.. تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتنمية شبة جزيرة سيناء بشكل متكامل، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تلك التنمية من خلال العديد من الشركات المصرية الوطنية.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا عن الجهود التي بذلتها الدولة في عام 2024، لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

جهود الدولة لتنمية سيناء في 2024

- رؤية شاملة تبنتها الدولة لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء.

- تأسيس بنية تحتية متكاملة تسهم في الربط بين سيناء ومدن القناة ومختلف المحافظات.

- بلغت نسبة الزيادة في عدد المشتغلين 3.1% خلال عام 2024.

- زادت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 3 أضعاف خلال عام 2024.

- توفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

- تبلغ تكلفة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 18 مليار دولار.

- توفر منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين 50 ألف فرصة عمل مباشرة.

- زيادة تغطية مياه الشرب لتصل إلى 96.5%.

- زيادة تغطية شبكات الصرف الصحي لتصل إلى 78%.

- بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7%.

- بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة 530.5 مليار جنيه.

- مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء.

- تنفيذ 5 آلاف من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها.

- تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية.

- تشغيل قطار خط الفردان - بئر العبد بطول 100 كم بعد توقف استمر 57 عاما.

- الإسماعيلية الجديدة وسلام مصر ضمن أبرز المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وتطويرها.

- تنفيذ أكثر من 56.3 ألف وحدة إسكان اجتماعي و4382 بيتا بدويا وإنشاء 18 تجمعا تنمويا.

- تنفيذ 78 مشروعا لمياه الشرب و46 محطة تحلية مياه بحر و86 مشروعا للصرف الصحي.

- تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين وتداول المنتجات البترولية.

جهود الدولة لتنمية سيناء

- إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لخزانات الزيت الخام بجنوب سيناء.

- إنشاء أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات الاستزراع السمكي.

- بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي 120.8 ألف مستفيد عام 2024.

- إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزا ووحدة صحية.

- تطوير شامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة ساحلية مستدامة بيئيا.

- إحياء مسار العائلة المقدسة والتجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين من بين أبرز المشروعات الثقافية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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