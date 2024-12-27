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استشهاد وإصابة 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة ورفح - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً -  استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا) باستشهاد  4 فلسطينيين، من جراء قصف قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومقتل طفلة عقب استهداف الجيش الإسرائيلي منزل ذويها بمنطقة السدرة في المدينة ذاتها.

وأشارت "وفا" إلى استشهاد فلسطينية متأثرة بجروحها، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي النصر شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة بمدينة غزة.

 

حصيلة شهداء فلسطين

وارتفعت حصيلة شهداء حرب غزة إلى أكثر من 45 ألفا، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال آلاف آخرين من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي وخطورة الأوضاع الميدانية.

يأتي ذلك في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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