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بعد تقديم أوراقه للموسيقيين والكشف عن هويته، تووليت نجح بالقناع وتأثر بالهضبة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:16 مساءً - المطرب توو ليت، تصدر المطرب المقنع المعروف إعلاميا باسم توو ليت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن هويته بعد تقديم أوراقه لنقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، للحصول على تصريحات سنوية لحفلاته.

ًوقال الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية،: إن المغني المعروف بـ”تو ليت” حضر  إلى مقر النقابة، حيث تقدم بجميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة، وكشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة.

وأضاف الدكتور عبد الله أن النقابة وافقت على منحه تصريحًا سنويًا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية. 

كما تم التصديق على إقامة الحفل المزمع عقده غدًا في “زد بارك”، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع تنظيم الحفل للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للمهنة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة تدعم الفنانين الملتزمين وتحرص على توفير المناخ المناسب لإقامة الفعاليات الفنية بما يحافظ على الذوق العام والقيم المجتمعية.

معلومات عن المطرب المقنع تو وليت 

المطرب المقنع المعروف فنيا باسم توو ليت، أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نجاح كليب “حبيبي ليه” من الألبوم الثاني في مسيرته كوكتيل أغاني والذي طرحه من أسبوعين وتضمن 8 أغانٍ وهي (بقيت وحيد، ماتيجي اعدي عليكي، عزبة الهجانة فين، عنيكي لون السما بليل، لما بتجنن، نفس الكلام اللي بغنيه، ليه بنخبي ومش بنقول، حبيبي ليه).
ونجح توو ليت المعروف بالمطرب المقنع في جذب الجمهور بسرعة كبيرة، خاصة أنه يظهر في أغانيه وكليباته وهو يخفي وجهه الأمر الذي يثير تساؤلات الجمهور عن هويته.

توو ليت أعاد للكاسيت هيبته، حيث إنه اعتمد في ألبومه الأخير على “لون التسعينات”، سواء في المزيكا أو بوستر الألبوم.

كما أن توو ليت يبدو متأثرا بالفنان عمرو دياب في فترة التسعينات، حيث اقتبس فكرة كليبه الجديد “حبيبي ليه” من فيلم أيس كريم في جليم، وظهر في الكليب بنفس الموتوسيكل الذي ظهر به الهضبة في فيلمه الشهير، كما أنه أرتدي أيضا نفس الجاكيت.

توو ليت وعمرو دياب

وكان الفنان الصاعد توو ليت قد تحدث عن نجاحه بألبوم "كوكتيل غنائي"، وأغنيتي "حبيبي ليه" و"ما تيجي أعدي عليك".

وكشف توو ليت في حوار مع موقع جوائز Grammys العالمية، عن تأثر أغانيه بـ عمرو دياب، الذي ظهر في غلاف الألبوم أولًا قائلا: “لطالما انجذبت إلى مزج الأنماط الموسيقية التي تعكس تنوع التأثيرات الموسيقية التي تأثرت بها، تطور الألبوم بشكل طبيعي إلى مزيج من الأصوات".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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