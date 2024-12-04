مشاهير العرب - طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم الحريفة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - طرح صناع فيلم الحريفة 2 «الريمونتادا»، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان «أنا وأنت»، وذلك عبر موقع الفيديوهات«يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وهي من تقديم الفنان أحمد بحر الشهير بـ «كزبرة» بالتعاون مع الفنان نور النبوي.

وجاءت الأغنية الدعائية لـ فيلم الحريفة 2من تأليف وألحان تايسون، عمرو المشاكس، حازم اكس، ميكساج وماستر مروان بلو، ومن كلماتها التالي:

«تيجي نلعب جولة أنا وأنت

نعمل وان تو أنا وأنت

كلها عارفين إن إحنا

حريفة أوي في حتتنا

عشان جامدين أنا وأنت

الناس كلها حبيتنا

يفضلوا يجيبوا في سيرتنا

عشان حريفة أنا وأنت

أنا وأنت أنا وأنت أنا وأنت ومفيش تالتنا».

موعد طرح فيلم الحريفة 2

من المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم الأربعاء فيلم الحريفة 2 بطولة النجم نور النبوي، ومن المتوقع أن يشهد العمل إقبالا جماهيريا كبيرا نظرا إلى النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

دارت أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

شارك في فيلم الحريفة 2 عدد من الفنانين أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

آخر أعمال نور النبوي

يعرض للفنان نور النبوي في الوقت الحالي مسلسل 6 شهور، وذلك عبر منصة شاهد الرقمية.

ويشارك «النبوي» البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة.