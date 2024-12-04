الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ثنائي العود على المسرح الصغير بالأوبرا غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ثنائي العود على المسرح الصغير بالأوبرا غدا - أخبار كلمتك

ثنائي العود على المسرح الصغير بالأوبرا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - يقدم  ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء غد الخميس على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "بقعة سلام" بمشاركة مجموعة من كبار العازفين.         

حفل ثنائى العود

 يقدم الثنائي باقة من أشهر مؤلفاتهما الخاصة بالإضافة إلى أعمال عمالقة الفن منهم  كوكب الشرق أم كلثوم، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار فريد الأطرش، الموسيقار رياض السنباطي، الموسيقار محمد القصبجي.

أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة 

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية  ومهرجان الموسيقى العربية.

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وأخيرا شاركا في إحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان.

وحاليا لديهما فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق