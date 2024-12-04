أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، تعرف على قيمة الجائزة بفرعيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن إقامة حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الحادية عشرة، حيث يقام الحفل مساء يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

جائزة أحمد فؤاد نجم

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 10 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

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