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مشاهير العرب - تخطى 67 مليون جنيه.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تخطى 67 مليون جنيه.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تخطى 67 مليون جنيه.. فيلم «الهوى سلطان» يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - يواصل فيلم «الهوى سلطان» بطولة الفنان أحمد داود، ومنة شلبي، تحقيق إيرادات مميزة، وذلك منذ بداية طرحه بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وبلغت إيرادات فيلم الهوى سلطان، أمس حوالي 9 ملايين و682 ألفا و389 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه لـ 67 مليونا و154 ألفا و157 جنيها، خلال شهر من العرض.

فيلم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم الهوى سلطان

أحداث فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

فيلم الهوى سلطان

أغنية فيلم الهوى سلطان

فيما حققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» من غناء بهاء سلطان، صدى جماهيريا كبيرا منذ طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية، والتي جاءت تحت عنوان «أنا من غيرك».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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