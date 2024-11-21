مشاهير العرب - الفنان عبد الرحيم حسن: لا يصح أن يكون هناك أسرار بين الأم وابنتها ويغفل عنها الأب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - عبد الرحيم حسن.. قال الفنان عبد الرحيم حسن إنه لابد من احتضان الأب لابنته ومصادقتها خاصة في ظل الفكر الذي نعيشه الآن والتطورات الحديثة، مؤكدا على ضرورة احتواء الأب لابنته أكثر من الولد، ولكن علاقة البنت بأمها لا بد أن تكون قوية، وبتوجيه الأب.

وشددعبد الرحيم حسن خلال لقائه ببرنامج «الحياة أنت وهي» على أنه لا يصح أن يكون هناك أسرار بين الأم وابنتها، ويغفل عنها الأب، إذ أنه لا بد أن يكون الأب والأم على علم بكل ما يحدث مع أبنائهم، ويسير كل منهما بتوجيه الآخر.

وأشار إلى أن الصداقة بين الأب وابنه لابدأن تكون بشكل راقٍ وأخلاقي، ولكن لا بد من احترام كل منهما خصوصية الآخر، موضحًا أن الأب يعتبر قدوة لأبنائه، إذ أنهم ينظروا لسمعة آبائهم في مجال عملهم.. ليس من الصحيح نصح الأبناء بترك أو تجنب فعل أمر معين ومن ثم يفعله الأب أمامهم.

وكشف الفنان عبد الرحيم حسن، عن رؤيته حول علاقة الأب بأبنائه موضحا أن الأب لابد أن يكون صديقا لأبنائه وأخ، بشرط ألا يكون أبًا متسلطًا، علاوة على ذلك فإنه يجب أن يتسم الأب بسمات معينة، تعمل على الحد من زيادة الفجوة التي تكون بين الأبناء والآباء وتتمثل أهمها في الحنية.

ولفت إلى أن جيل الفترة الحالية تحكمه العديد من الأمور خلال فترة تربيته لا تقتصر على الأسرة فقط، بل تتعدى إلى ما أكثر من ذلك مشير أن الهواتف الذكية والإنترنت يشاركا في تربية الأبناء في الفترة الحالية، فضلا عن أن السينما والفن باتوا عوامل تساعد في التربية..

أما عن الطريقة التي يتبعها في تربية أبنائه قال عبد الرحيم حسن: «الأسلوب الذي اتبعه مع أحمد ابني في هذه الفترة، الأسلوب الذي كان ينتهجه معي والدي، فضلا عن أن والدي لم يضربني غير مرة واحدة، ولكن عقابه كان في غاية الخطورة لاسيما حين كان يخاصمنا، إذ أنها كانت بمثابة عقوبة إعدام بالنسبة لي ولأخوتي».

آخر أعمال عبد الرحيم حسن

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحيم حسن، كان مسلسل «بابا المجال»، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان ودارت أحداثه حول شخصية زين الذي يعمل ميكانيكي ويكافح لأجل لقمة العيش لكي يعيش حياة شريفة مع أسرته ومن جانب آخر تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده مازال على قيد الحياة، ولكن هذا السر الذي أخفته لوقت طويل يهدد حياة زين ويقلبها رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل «بابا المجال»

وشارك مصطفى شعبان بطولة مسلسل بابا المجال، عدد من نجوم الفن أبرزهم: باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، هبة حسن، فرح يوسف، سهر الصايغ.. من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي.