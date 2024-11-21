مشاهير العرب - بعد عرض وتر حساس.. كريم فهمي لـ صبا مبارك: «مهببة إيه للناس يا أحلام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - مازح الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» النجمة صبا مبارك بعد تألقها في مسلسل وتر حساس خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يعرض عبر شاشة on حاليا.

وشارك كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورة، معلقا عليها قائلا: «أنت مهببة إيه في الناس يا أحلام، أصلي هجيلك في 220 يوم، اتصرف».

أحداث مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول الخيانة الزوجية، وخيانة الأصدقاء، ونتعرف خلال أحداث المسلسل على كيفية انتقام صبا مبارك من صديقتها وابنة خالتها إنجي المقدم فيما ورطتها به في الماضي وأنها السبب في موت زوجها، ورد فعل كاميليا بعدما علمت بزواج زوجها رشيد من ابنة خالتها سلمي.

أبطال مسلسل وتر حساس

يتعاون بجانب صبا مبارك في مسلسل وتر حساس مجموعة من النجوم منهم إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، تميم عبده، لبني ونس، محمد علي رزق، تقي حسام، أحمد طارق نور، والمسلسل من إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف أمين جمال.