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مشاهير العرب - 29 نوفمبر.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 29 نوفمبر.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 29 نوفمبر.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ضخم، في 29 من نوفمبر الجاري، بدولة الكويت، ويقام الحفل بجانب فعالية «رود راش» السنوية التي تعود بدورتها الـ 13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT).

تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها باقة من أمتع أعمالها الغنائية، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

شيرين عبد الوهاب

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب

وقسمت الشركة المنفذة لـ حفل شيرين عبد الوهاب، أسعار تذاكر الحفل لـ 8 فئات كالتالي:

- VIP: بسعر 150 دينار كويتي، أي ما يعادل 24 ألف جنيه مصري.

- Royal: بسعر 100 دينار كويتي، أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري.

- Diamond Platnum: بسعر 80 دينار كويتي، أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.

- Platnum: بسعر 65 دينار كويتي، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

- Gold: بسعر 50 دينار كويتي، أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.

- Gold B: بسعر 35 دينار كويتي، أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري.

- Silver: بسعر 30 دينار كويتي، أي ما يعادل 4.800 ألف جنيه مصري.

- Silver B: بسعر 25 دينار كويتي، أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، أغاني ضمن ألبومها الجديد، «بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت»، حيث تعاونت شيرين خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، من بينهم: تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وتامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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