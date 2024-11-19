مشاهير العرب - «مشكلتك تربية أهلك».. رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - وجهت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة غامضة، اليوم الثلاثاء، والتي تشير خلالها إلى التعامل مع الآخرين وسلوكهم.

ونشرت غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة مدون عليها: «أحيانا وأنت تتعامل مع الناس، تكتشف أن مشكلتك أن أهلك قد ربوك».

وتوالت التعليقات على منشور غادة عبد الرازق، حيث تسائل متابعوها من تقصد بهذا التعليق؟

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكانت آخر أعمال غادة عبد الرازق، هو فيلم «تاني تاني» الذي تم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وظهرت غادة عبد الرازق بشخصية «هدي» موظفة بنك وهى أرملة ولها ابنة.

فيلم «تاني تاني» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي

كما نافست الفنانة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2024، بمسلسل صيد العقارب بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقي نجاح كبيرا أثناء عرضه على قنوات cbc.

ودارت أحداث مسلسل صيد العقارب، حول شخصية الدكتورة عايدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتواجه عايدة بطلة مسلسل صيد العقارب، سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وتتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.