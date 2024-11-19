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مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:02 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم «الفستان الأبيض» الأغنية الرسمية للعمل بعنوان «عقبالكوا»، من غناء بوسي، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه غدا الأربعاء بدور السينما.

أغنية «عقبالكوا» من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فواصل موسيقية اماديو.

وتقول كلمات الأغنية:

اليوم ماكنش هيبقا يوم من غيركوا

والفرحة ماتكملش إلّا بيكوا

ربنا مايحرمنى منكوا

ولا من الحب اللى فعنيكوا

الدعوه عامة

والليله فرحة

دقّوا المزاهر.. خلوني أهيص

فستاني يلّا

ماتزوقوني

كام صورة حلوة.. فين العريس

حواليّا لفّوا

زفّونى زفّوا

لحبيبي يلّا.. هاتوا البوكيه.

فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

ويشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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