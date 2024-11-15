أحمد بهجت، قصة الصوفي صاحب "صندوق الدنيا" و"كلمتين وبس" ورؤيته لمصر عام 2050 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:31 صباحاً - أحمد بهجت كاتب اسلامى وناقد اجتماعى، صوفى النزعة من اسرة مثقفة فخاله هو الكاتب الدكتور رشاد رشدي ووالده من أسرة مصرية أصيلة تجمع بين الباشا والحكمدار، وزوجته الكاتبة الصحفية الراحلة سناء فتح الله وابنه محمد بهجت الصحفى حاليا بالأهرام،لقب بالصوفى الساخر والفيلسوف ساخر، وأعجب به محمد حسنين هيكل فضمه الى الاهرام، ورحل عام 2011.



عن الصوفية ولماذا اتخذها منهجا يقول الكاتب أحمد بهجت:اذا كان العالم محتاجا الى الحب فهو محتاج الى الصوفية فالتصوف فى جوهره حب، ومعظم مشاكل العالم تنبع من الكراهية والاعتقاد الواهم بأن جنسنا أفضل الاجناس وعقيدتنا افضل العقائد مثل "كريم العنصرين "، والصوفية فكرة يحتاج اليها العالم اليوم اكثر من حاجته اليها فى اى وقت مضى.

البداية مع مجلة الجيل



ولد أحمد شفيق بهجت في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر عام 1932، بالقاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ولمع أديبا وصحفيا وروائيا،تدرج فى العمل الصحفى فبدأ أولا فى مجلة الجيل، وعندما شعر بالحرج انتقل الى اخبار اليوم محررا، انتقل بعدها الى مجلة صباح الخير ومنها الى مجلة الاذاعة التى عمل بها حتى ترأس مجلس ادارتها ومجلس تحريرها ثم نائبا لرئيس تحرير الشئون الفنية بالاهرم وكاتب متفرغا بها مع تخبة كتابها ليكتب عموده اليومى " صندوق الدنيا " الذى تناول فيه القضايا الحياتية اليومية في المجتمع، واستمر يكتبه حتى يوم رحيله.

أحمد بهجت وهيكل وزمالة طويلة بالاهرام



وصلت مؤلفات الكاتب أحمد رجب إلى 40 كتابا، تنوعت في مجالات أدبية مختلفة كالقصص القصيرة، وروايات الأطفال، وتعتبر رواية "قصص الحيوان في القرآن" من أهم أعماله في مجال قصص الأطفال والتي تحولت فيما بعد إلى مسلسل رسوم متحركة.



الى جانب عدد من المؤلفات أثرت المكتبة العربية قدمها أحمد بهجت منها: أنبياء الله، قميص يوسف، أحسن القصص، مذكرات صائم، مذكرات زوج، ثانية واحدة من الحب، الصوفى الساخر،، تأملات في عذوبة الكون وغيرها وقصة " تحتمس 400 بشرطة " التي تخيل فيها أن مصر اطلقت أول صاروخ الى القمر فكتب قصة تجرى احداثها عام 2050 تبدأ من قاعدة زينهم الفضائية فكانت قصة "تحتمس 400 بشرطة" ".

أحمد بهجت وحب الصوفية



اشتهر بهجت باتجاهه للصوفية، وتأثره بفلسفتها في كتبه وحياته، ويحكي في حوار مع الإعلامية عزة الإتربي أنه اتجه للقراءة أثناء الفترة الجامعية بالمكتبة للصوفيين الكبار مثل ابن عربي والغزالي، مضيفا "الصوفي يسأل نفسه: لماذا أنا موجود؟ الصوفية يعتقدون أن الله خلق الخلق ليحسن إليهم.. الله خلقنا لأنه يحبنا".

ويضيف أنه تعلم من الصوفية فكرة التعاون بدلا من المنافسة، ما دام الهدف واحدا، ولم يحب فكرة الصراع أو القتال، وإن الأفضل هو التعاون، وهي فكرة تابعة للصوفية.

كلمتين وبس أشهر كتاباته الاذاعية



كتب أحمد بهجت فى الاذاعة برنامجا من أشهر البرامج وهو "كلمتين وبس" قدمه يوميا الفنان فؤاد المهندس، وكتب فيلما وحيدا للسينما هو "أيام السادات"، وحصل على وسام الفنون من الدرجة الاولى عنه وعلق بنفسه على الوسام قائلا:" هو فى تصورى جائزة للفن المصرى الجاد.

وعن برنامج “كلمتين وبس” يقول بهجت إن المخرج يوسف حجازي أقنعه الكتابة للإذاعة، وأن يتناول نقد المجتمع، وتنبيه الناس إلى الكثير من العيوب في حياتنا، والتي تجعلنا العادة لا نشعر بها.

خصائص الكتابة الصحفية والسينمائية

عن الكتابة السينمائية يقول احمد بهجت: ليست الكتابة السينمائية كالكتابة للصحف أو تأليف كتاب، أي أن الكاتب الذي يكتب للصحف لا يستقبل من قرائه رد فعل مباشر على ما يكتبه، وتبقى القراءة عادة مثل جبال الثلج العائمة وخمسها هو الظاهر على السطح وأربع أخماسها غائرة تحت سطح الغموض والصمت، ولهذا يتمتع كاتب الصحف أو مؤلف الكتاب بحرية لا تعطيها السينما التى يكون بها رد الفعل سريعا، غير أن استمتاعه بالحرية يخسر شيئا مهما، ومهما قيل عن الحياة والكتب فسوف يظل المعلم النهائى للكاتب هو هذا الجمهور الذي يقرأ له ويشاهد إنتاجه.

الكاتب أحمد بهجت

وعن نهاية عمر الشباب يقول أحمد بهجت : أما وقد بلغت الستين اليوم فى عيد ميلادى وبلغت المعاش الامر الذى حاولت تجاهله، لى صديق متشائم يقول لى وانا فى الستين من عمرى “لقد اقتربت يوم قيامتك استعد لها بتربية ذقنك وارتياد المساجد وقضاء الوقت فى الصلاة ”، وصديق آخر متفائل يقول لى ان الحياة تبدأ بعد الستين ففى العالم يسمونه سن الرشد ".

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