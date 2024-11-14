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وفاة شقيق حسين الجسمي - أخبار كلمتك

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وفاة شقيق حسين الجسمي - أخبار كلمتك

وفاة شقيق حسين الجسمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:29 مساءً - أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم وفاة جمال الجسمي شقيق  المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وكتب حبيب غلوم في تدوينة له عبر حسابه على موقع X: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل #جمال_الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير #حسين_الجسمي والإعلامي #صالح_الجسمي والملحن #فهد_الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبيه..  خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في #الامارات إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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