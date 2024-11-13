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مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ليلى علوي بإطلالة أنثوية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - خطفت الفنانة ليلى علوي الأنظار إليها خلال حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي انطلق اليوم داخل دار الأوبرا.

وظهرت ليلى علوي خلال فعاليات حفل افتتاح المهرجان مرتديه فستان مجسم باللون الذهبي يبرز أنوثتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج يتناسب مع إطلالتها الأنثوية الساحرة.

ليلى علوي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.

اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» لافتتاح الدورة الـ45

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، اختارت الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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