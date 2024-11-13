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مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:16 مساءً - الفنانة لبلبة.. تألقت الفنانة لبلبة خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 المقام بدار الأوبرا المصري، حيث ظهرت الفنانة لبلبة بفستان باللون الأسود.

وحضر نجوم الفن مهراجان القاهرة السينمائي، حيث وصل كل من، ماجد المصري وزوجته، سارة نخلة، الاعلامي عمرو الليثي، المخرجة ايناس الدغيدي، منال سلامة، الكاتبة مني رجب، الكونتير أحمد حافظ، هاني شنودة، شريف منير، على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، بدار الأوبرا المصرية.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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