مشاهير العرب - بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، اليوم الأربعاء الموافق لـ 13 نوفمبر، وذلك بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وعدد كبير من نجوم الفن من جميع أنحاء العالم.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بكلمة وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، الذي تحدث عن أهمية الفن، ومهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 التي تهدف لدعم صناع الفن.

وكشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، عن ترميم عدد كبير من الأفلام القديمة، من ضمنها، القاهرة 30 من بطولة الفنانة سعاد حسني وإخراج صلاح أبو سيف، وفيلم بين القصرين، وفيلم شيء من الخوف، وفيلم المستحيل، وفيلم السمان والخريف، وفيلم الحرام، وفيلم قصر الشوق.

وأضاف حسين فهمي، أن صناعة السينما تغيرت في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن فكرة النيجتيف لم تعد متواجدة في الوقت الحالي، وأصبح الاعتماد على الديجتال.

كما وجه حسين فهمي، الشكر إلى جميع الداعمين لمهرجان القاهرة السنيمائي، وأبرزهم، وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الدخلية، مشيرا إلى أن جميع الداعمين بهذه الدورة جميعها شركات مصرية، وهيئة الأفلام السعودية، وفوكس سينما، وتذكرتي، ومصر للسياحة، والسفارة الأمريكية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.