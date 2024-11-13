هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - يستضيف برنامج "on set" على قناة "ON" في حلقة يوم الجمعة المقبل الموسيقار والمؤلف الموسيقى هشام نزيه في حديث خاص عن موسيقاه التصويرية.

يتحدث الموسيقار هشام نزيه خلال اللقاء عن أعماله وحبه لكل عمل على حدة، كما يتحدث عن الطريقة التي يقوم بتأليف موسيقاه بها.

فيلم سلامة في خير

كما تعرض الحلقة في الفقرة الأولى تقريرًا عن فيلم "سلامة في خير" للفنان الكبير نجيب الريحاني، وتستعرض الحلقة في أخبارها العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان".

البرنامج يعرض كل يوم جمعة في تمام السادسة مساءً وتقدمه إنجي يحيى.

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