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هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

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هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - يستضيف برنامج "on set" على قناة "ON" في حلقة  يوم الجمعة المقبل الموسيقار والمؤلف الموسيقى هشام نزيه في حديث خاص عن موسيقاه التصويرية.

يتحدث الموسيقار هشام نزيه خلال اللقاء عن أعماله وحبه لكل عمل على حدة، كما يتحدث عن الطريقة التي يقوم بتأليف موسيقاه بها.

فيلم سلامة في خير

كما تعرض الحلقة في الفقرة الأولى تقريرًا عن فيلم "سلامة في خير" للفنان الكبير نجيب الريحاني، وتستعرض الحلقة في أخبارها العرض الخاص لفيلم "الهوى سلطان".

البرنامج يعرض كل يوم جمعة في تمام السادسة مساءً وتقدمه إنجي يحيى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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