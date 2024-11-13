مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - كشف الفنان رامي جمال، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «نومي مخاصمني» وذلك عبر قناته الرسمية على موفع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وشارك رامي جمال، مقطع تشويقي للأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «نومي مخاصمني ميعادنا الجمعة الساعة 5 ان شاء الله».

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آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال، هو طرحه مؤخرًا أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان «وجوده تعبني»، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وروج لها عبر نشر البوستر الدعائي للأغنية، معلقًا: «وجوده تعبني ميعادنا الخميس الجاي، إن شاء الله مع أول أغنية من ألبومي الجديد مش لاقيكي».

الأغنية وجوده تعبني من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.