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مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - كشف الفنان رامي جمال، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «نومي مخاصمني» وذلك عبر قناته الرسمية على موفع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

وشارك رامي جمال، مقطع تشويقي للأغنية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليه: «نومي مخاصمني ميعادنا الجمعة الساعة 5 ان شاء الله».

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تمت مشاركة منشور بواسطة Ramy Gamal (@ramygamalmusic)

آخر أعمال رامي جمال

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رامي جمال، هو طرحه مؤخرًا أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان «وجوده تعبني»، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وروج لها عبر نشر البوستر الدعائي للأغنية، معلقًا: «وجوده تعبني ميعادنا الخميس الجاي، إن شاء الله مع أول أغنية من ألبومي الجديد مش لاقيكي».

الأغنية وجوده تعبني من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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