مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - أعربت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «إكس» عن سعادتها لتكريم الفنان أحمد عز والمخرج يسري نصرالله في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تكريمات مستحقة لهم.

وكتبت منة شلبي، عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» معلقة على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله، قائلة: «انهارده هيتكرم في مهرجان القاهره اتنين غاليين عليا اوي كل واحد بطريقه، أحمد عز اخويا و صاحبي و عشره عمري و role model في الاجتهاد و التعب في الشغل بحبك يا صاحبي و دائما ناجح يا رب، ويسري نصر الله الاستاذ اللي الفن بيجري ف دمه، تكريمات مستحقه لاجيال مختلفه بتحترم شغلانتها».

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

من المقرر، أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

كما يٌعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.