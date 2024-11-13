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بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

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بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:48 مساءً - تنطلق في الثامنة مساء اليوم، الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويحضره كبير من  النجوم والنجمات.

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وتشهد هذه الدورة مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان يبلغ عددها 190 فيلما، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش المتخصصة.

في هذا السياق، حرصت إدارة المهرجان ، على وضع تجهيزات خاصة، قبل ساعات قليلة من انطلاقه، وخصصت إدارة تنظيم المهرجان، أماكن محددة لدخول الفنانين.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 عن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

 

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".


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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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