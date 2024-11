مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - تحدث الفنان يوري مرقدي عن الفكرة التي تدور حولها أغنيته الجديدة «توكسيك»، موضحا أنها تعبر عن تعبر عن طبيعة العلاقات العاطفية في المجتمعات العربية خلال الوقت الحالي.

وأشار مرقدي في بيان له إلى أن أغنيته «توكسيك»، تهدف إلى مساعدة الأشخاص على التحرر من العلاقات العاطفية السامة قائلا: توكسيك تعبر عن الواقع وطبيعة العلاقات العاطفية في المجتمعات العربية خلال الوقت الحالي، وتمثل كثيراً من الأشخاص الذين عاشوا نفس التجربة»، منوة أن الأغنية تهدف إلى التحرر من تلك العلاقات السامة والصعبة لذلك قام بكتباتها وتلحنيها لأنه عاش ذات المواقف من خلال مواقف عديدة لأشخاص حوله.

أغنية «توكسيك» من ألحان وتوزيع يورى مرقدى، ولاقت ردود أفعال كبيرة منذ طرحها الأسبوع الماضي، وهي ضمن عدة أغنيات عاد بها من جديد للساحة الفنية بعد غياب دام لعدة سنوات، حيث طرح من قبل أغنيتي «شوجر دادي»، و«أنا عربي».

آخر أعمال يوري مرقدي

كانت أغنية «شوجر دادي» آخر ما طرحه يوري مرقدي عبر حسابه بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.

أغنية شوجر دادي من كلماته وألحان وتوزيع يوري مرقدي، وإخراج سليم الترك، وتعاون مرقدي من خلالها مع «نجوم ريكوردز»، ومن كلماتها الآتي: «I’m not your sugar daddy baby، I’m not your sugar daddy baby، أصلاً I’m diabetic baby، I work like a donkey baby، Yeah، like a donkey baby، مفكرتيني Elon Musk، انا لل PR بلبس ماسك، عندي جينز وتيشرت واحدة، باكل لبنة وحدا فجلة».