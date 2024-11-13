مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - تستعد الفنانة تارا عماد، للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بفيلم «آخر ليالي الصيف»، و المقرر انطلاقته ضمن الأفلام المشاركة في المهرجان بهذا العام، وذلك وسط منافسة لأكثر من 190 عمل مشارك.

تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي 45

ومن المقرر، أن يعرض فيلم آخر ليالي الصيف لـ تارا عماد والمخرجة فاطمة ياسر 13 نوفمبر الجاري، وتدور أحداثه حول، 3 بنات خالات، فرح ورنا وليل، يعدن بعد عامين من وفاة جدهن لتوديع منزل طفولتهن في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي فرح عنهما هذا السر.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45

من المقرر، أن تشهد دار الأوبرا المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ويعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم الـ 190 فيلما من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.