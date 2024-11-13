مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:25 مساءً - حرصت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على تذكر الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي.

وشاركت هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عدد من اللقطات المصورة لحضورها الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت عليها قائلة: «Ciff الطبعة 43، مجرد عودة إلى الماضي».

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

من المقرر، أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

كما يٌعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.