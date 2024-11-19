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مشاهير العرب - هدى المفتي تنشر لقطات لـمسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي 45 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هدى المفتي تنشر لقطات لـمسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هدى المفتي تنشر لقطات لـمسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي 45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - شاركت الفنانة هدى المفتي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لقطات من عرض مسلسل موعد مع الماضي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، أمس الاثنين.

وظهرت هدى المفتي، عبر حسابها على «إنستجرام» على هامش عرض مسلسل موعد مع الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بإطلالة كاجوال تجمع بين الأبيض والأسود، قائلة: من حفل عرض مسلسل «موعد مع الماضي في مهرجان القاهرة، مين قتل نادية».

وكانت هدى المفتي، كشفت عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل موعد مع الماضي، خلال لقائها مع et بالعربي، قائلة: «شخصية نادية هى واحدة يتحب الحياة، وكانت علاقتها بالناس هي أكتر حاجة معقدة في المسلسل».

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل «موعد مع الماضي» في مصر، حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل «موعد مع الماضي»، يشارك في بطولته، الفنان آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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