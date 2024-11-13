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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - تشارك منصة «نتفليكس» في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، من خلال مسلسلها «موعد مع الماضي»، المقرر عرضه بشكل حصري ضمن فعاليات المهرجان، ومن المقرر انطلاق فعاليات المهرجان خلال الساعات المقبلة.

وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي حول حكايات إنسانية مشوقة تتنقل بين الحاضر والماضي، وكما يتناول قضايا اجتماعية مؤثرة، وسيتم عرض حلقتين منه يوم 17 نوفمبر، الساعة 6:00 مساءً بدار الأوبرا المصرية

مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة الفنان آسر ياسين، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الفن أبرزهم: محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، هدى المفتي، وصبا مبارك وآخرين من الفنانين.

مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة بالدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

تبدأ خلال الساعات المقبلة فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ 45، برئاسة الفنان حسين فهمي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركة عدد من صناع الأفلام في العالم، كما يشهد الافتتاح منح المخرج الكبير يسرى نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، إلى جانب تكريم النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، قررت اختيار الفيلم الفلسطيني «أحلام عابرة» للمخرج رشيد بشهراوي، لافتتاح الدورة الـ45، وعلق الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: «نحن سعداء بعرض فيلم "أحلام عابرة" للمخرج رشيد بشهراوى وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة وهو دور نتمسك به».

وتشمل الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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