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مشاهير العرب - «ابدأ وأنا معاك».. تامر حسني يوجه رسالة دعم لـ هيثم سعيد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ابدأ وأنا معاك».. تامر حسني يوجه رسالة دعم لـ هيثم سعيد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ابدأ وأنا معاك».. تامر حسني يوجه رسالة دعم لـ هيثم سعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - حرص الفنان تامر حسني، على دعم الفنان هيثم سعيد، وذلك بعدما أعلن عن اعتزاله الفن.

وعلق تامر حسني، عبر حسابه على «إنستجرام» على قرار هيثم سعيد بالاعتزال، موجها رساله له قائلا: «حبيبي هيثم أنا أكيد أزعل لما أشوف فنان جميل زيك يصيبه اليأس بالشكل ده أنا فاهمك وحاسس بيك كويس».

وأضاف تامر حسني: «طبعا محدش عارف داخليات الناس وأنا ممكن أبقى مش عارف إيه اللي خلاك وصلت لكده رغم إن في ناس من جيلنا كملوا وصبروا وكان عندهم شغف وإصرار على النجاح كبير، أنت عارف أنا شوفت إيه من حروب».

تامر حسني يدعم هيثم سعيد

وتابع: «بس كملت واتحديت الظروف مش عارف أقولك ليه مصممتش ولا أقولك متزعلش على اللي أنا معرفش عنه حاجة ربنا بس العالم بيك وعالم أنت شوفت إيه وحسيت بإيه».

وتابع: «نصيحة ليك برضه أدرس التوزيع الموسيقي عشان تعمل مزيكتك بنفسك، وجايز تبقى مؤسسة كبيرة في يوم من الأيام بتصنع مزيكا ليك ولغيرك وتقدم ناس مع شطارتك كمطرب ولو حسيت بأي صعوبة، أرجع وكلنا حواليك إن شاء الله وأنا جنبك وجنبك من دلوقتي لو حابب ترجع ونحط خطط جديدة للشغل وتقف تاني من جديد أنت فنان جميل، وشکل جمیل ومحترم وتستحق كل خير.. فكر يا صاحبي وأنا بعون الله معاك».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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