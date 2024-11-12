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مشاهير العرب - فركش.. ليلى علوي تعلن انتهاء تصوير فيلم «المستريحة» (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فركش.. ليلى علوي تعلن انتهاء تصوير فيلم «المستريحة» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فركش.. ليلى علوي تعلن انتهاء تصوير فيلم «المستريحة» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أعلنت الفنانة ليلى علوي، انتهاء تصوير مشاهد فيلمها الجديد «المستريحة» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بدور العرض السينمائية.

وشاركت ليلى علوي، فيديو لاحتفال فريق العمل بانتهاء التصوير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه، «فركش فيلم المستريحة، من كواليس آخر يوم تصوير.. وانتظروا الفيلم قريبا».

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أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، بجانب ليلى علوي، عدد من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

أحداث فيلم المستريحة

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى خلاله بشخصية شاهيناز وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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