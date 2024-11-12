مشاهير العرب - فركش.. ليلى علوي تعلن انتهاء تصوير فيلم «المستريحة» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أعلنت الفنانة ليلى علوي، انتهاء تصوير مشاهد فيلمها الجديد «المستريحة» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، بدور العرض السينمائية.

وشاركت ليلى علوي، فيديو لاحتفال فريق العمل بانتهاء التصوير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه، «فركش فيلم المستريحة، من كواليس آخر يوم تصوير.. وانتظروا الفيلم قريبا».

View this post on Instagram A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial)

أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، بجانب ليلى علوي، عدد من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

أحداث فيلم المستريحة

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى خلاله بشخصية شاهيناز وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.