نبيلة عبيد تتحدث عن موعد تصوير مسلسلها السعودي "جذوة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - قالت الفنانة نبيلة عبيد: إنها تستعد في الوقت الحالي لمسلسلها السعودي الجديد “جذوة” والذي تعود به للدراما بعد فترة غياب.

وقالت نبيلة عبيد لـ كلمتك: إنه لم يتم تحديد موعد تصوير المسلسل، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون مع بداية العام الجديد 2025.

نبيلة عبيد تعود للدراما بمسلسل سعودي

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن عودتها لتقديم بطولة لمسلسل تليفزيوني بعد غياب سنوات.

وقالت نبيلة عبيد أثناء مشاركتها بمنتدى الأفلام السعودي الثاني الذي أقيم أكتوبر الماضي بالرياض إنها ستعود بمسلسل جديد بتوقيع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التعاون المصري السعودي فالدراما سيثمر عن نجاحات كبيرة.

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