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نوال الكويتية عن أحدث أغنياتها: أحببتها قبل أن أسمعها (فيديو) - أخبار كلمتك

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نوال الكويتية عن أحدث أغنياتها: أحببتها قبل أن أسمعها (فيديو) - أخبار كلمتك

نوال الكويتية عن أحدث أغنياتها: أحببتها قبل أن أسمعها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - تحدثت الفنانة نوال الكويتية، عن أغنيتها الجديدة “وداع أفضل” والتي تطرحها قريبا ضمن ألبومها الجديد “أنا وعزوف".

وقالت نوال الكويتية في لقاء مع قناة روتانا: أغنية وداع أفضل أحببتها من قبل أن أسمعها.. أما أغنية قدرت تنام فقد شعرت معها بحالة غريبة.

 

وتستعد نوال الكويتية لطرح ألبومها الجديد “أنا وعزوف” يوم 18 ديسمبر الجاري، والذي يضم عددا من الأغاني من بينها “وداع أفضل”، و"حالة غريبة".

حفل نوال الكويتية في الرياض

وأحيت نوال الكويتية مؤخرًا حفلًا في العاصمة السعودية الرياض، رفقة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

 

وشدت نوال الكويتية بباقة من أجمل الأغنيات من بينها أغنية “مثل النسيم”، والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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