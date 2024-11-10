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مسلسل رقم سري الحلقة الثانية، صدقي صخر في حيرة بسبب ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

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مسلسل رقم سري الحلقة الثانية، صدقي صخر في حيرة بسبب ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

مسلسل رقم سري الحلقة الثانية، صدقي صخر في حيرة بسبب ياسمين رئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:27 مساءً - ظهر الفنان صدقي صخر بشخصية المحامي لطفي عبود في الحلقة الثانية من مسلسل رقم سري، والتي لجأت له (لقاء) ياسمين رئيس في قضية الاختلاس المتورطة فيها.

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عرضت (لقاء) ياسمين رئيس قضيتها على (لطفي عبود) صدقي صخر، وطلب منها مهلة 24 ساعة ليرد عليها بقبول القضية أو رفضها، ولكن قبل المهلة تم القبض على لقاء، وتحدثت مع لطفي عبود في المحمول لتعرف رده بقبول القضية أم رفضها، ويقع لطفي عبود في حيرة بين القبول والرفض بها.

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مسلسل رقم سري 

مسلسل رقم سري من بطولة، ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، رامي الطمباري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

الفنان صدقي صخر 

ويعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي وفيفي عبده وغيرهم.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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