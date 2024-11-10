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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:46 صباحاً - مسلسل رقم سري.. انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس، مساء أمس على قنوات DMC، والتي شهدت أحداث مشوقة ومثيرة، مما جعل تكثر عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة.

الحلقة الأولى من مسلسل رقم سري

وظهرت الفنانة ياسمين رئيس في شخصية «لقاء» في الحلقة الأولى من مسلسل «رقم سري»، والتي تعمل نائب مدير البنك.

مسلسل رقم سري

وتدخل ياسمين رئيس في صراعات بسبب منصبها الجديد في البنك، وتتهم في قضية اختلاس بـ مليون دولار بسبب قضية تحويل لعميل لديها وهو كمال زين ـ باسل الزارو.

القنوات الناقلة لـ مسلسل رقم سري

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل رقم سري، عبر عدة قنوات، وهي:

- قناة «dmc».

- شاشة قناة «dmc دراما».

- منصة «watch it الرقمية.

مسلسل رقم سري

مواعيد عرض مسلسل رقم سري

تعرض حلقات مسلسل رقم سري بطولة النجمة ياسمين رئيس يوميًا على قناة «dmc» في الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

مسلسل رقم سري

فيما تعرض حلقات مسلسل رقم سري على شاشة قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في الثامنة صباح اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في الخامسة مساءً.

ويعرض مسلسل رقم سري على منصة «watch it الرقمية، قبل عرضها بـ 24 ساعة على شاشة التليفزيون.

مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري

ويعد مسلسل رقم سري، الجزء الثاني من مسلسل «صوت وصورة» الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وكان من بطولة حنان مطاوع، ومراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، وغيرهم من الفنانين.

أحداث مسلسل رقم سري

ويدور مسلسل رقم سري في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش عالم الـ AI الذكاء الاصطناعي، وتدخله في العديد من المجالات منها البنوك، حيث يتناول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ AI.

مسلسل رقم سري

ياسمين رئيس في مسلسل رقم سري

وتجسد ياسمين رئيس ضمن أحداث مسلسل رقم سري الذي تدور أحدثه في إطار يجمع ما بين الإثارة والتشويق يغوص في عالم الجريمة، حيث تقدم شخصية مهددة بالحبس بسبب اتهامها في جريمة قتل، وتطلب من المحامي لطفي عبود أن ينقذها الذي يجسد دوره الفنان صدقي صخر.

مسلسل رقم سري الحلقة الأولى

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، رانيا منصور، وناردين فرج، ونادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، وأحمد الشامي، باسل الزارو، والعمل من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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