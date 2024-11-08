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مشاهير العرب - «الهوى سلطان» يتجاوز الـ2 مليون جنيه في 48 ساعة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «الهوى سلطان» يتجاوز الـ2 مليون جنيه في 48 ساعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الهوى سلطان» يتجاوز الـ2 مليون جنيه في 48 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - استحوذ فيلم الهوى سلطان من بطولة النجمة منه شلبي والفنان أحمد داود على الصدارة في إيرادات الأفلام بأول 48 ساعة من انطلاقته بدور العرض السينمائية، وتجاوز في شباك التذاكر الـ 2 مليون جنيه منذ عرضه حتى وقتنا الحالي.

إيرادات فيلم الهوى سلطان

وتجاوز فيلم الهوى سلطان من بطولة منه شلبي وأحمد داود، في شباك التذاكر أمس حاجز 742 ألف جنيه، ليواصل بذلك الصدارة وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال المشاركة.

فيلم الهوى سلطان

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

فيلم الهوى سلطان

آخر أعمال منة شلبي

وكان آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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