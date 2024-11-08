محمد رياض: قلع الحجر يحمل مفاجآت عديدة في الجزء الثاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - أكد الفنان محمد رياض أن الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، بسبب إضافة عدد من القصص التي ستنال إعجاب الجمهور.

وقال رياض في تصريحات لـ كلمتك: إن نجاح الجزء الأول من العمل جعل المسؤولية أصعب علي أسرة العمل في تقديم جزء ثانِ منه، وجعل التركيز أعلى ليخرج العمل بشكل جيد.

وكانت أسرة الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر قد حصلت علي إجازة يومين من التصوير بسبب بعض التعديلات التي طلبها مخرج العمل حسني صالح على ديكور العمل.

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

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