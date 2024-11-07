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محمد رجب يتعرض لمطاردات خلال مسلسل الحلنجي - أخبار كلمتك

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محمد رجب يتعرض لمطاردات خلال مسلسل الحلنجي - أخبار كلمتك

محمد رجب يتعرض لمطاردات خلال مسلسل الحلنجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً -  

يبدأ الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد الحلنجي بداية ديسمبر المقبل، ويعاين المخرج معتز حسام أماكن تصوير العمل.

 

وخلال أحداث العمل يتعرض الفنان محمد رجب لبعض المطاردات بسبب أعمال النصب التي يقوم بها خلال أحداث العمل.

 

مسلسل الحلنجي

وكان قد قال محمد رجب في تصريح لـ"كلمتك"، إنه وافق على سيناريو مسلسل الحلنجي من بين عدد كبير من السيناريوهات قرأها في الفترة الأخيرة، لكنه كان يبحث عن عمل درامي مختلف يعود به إلى جمهور دراما رمضان.

 

وأضاف رجب أن الذي أعجبه في سيناريو مسلسل “الحلنجي” أنه عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، وهذا ما كان يبحث عنه، لذلك فإنه يعد الجمهور بعمل درامي ينال إعجابهم ويكون من بين الأعمال الشيقة التي تعرض في شهر رمضان المقبل

 

 

أبطال مسلسل الحلنجي 

ومسلسل الحلنجي من بطولة محمد رجب وعبير صبري وأيتن عامر ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وجاري اختيار باقي أبطال العمل 

 

يذكر أن أحدث مشاركات الفنان محمد رجب الدرامية كانت من خلال مسلسل “الحشاشين”، الذي ظهر ضمن أحداثه كضيف شرف، وعرض المسلسل العام الماضي وحقق نجاحا كبيرًا 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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