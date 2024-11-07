مدير تصوير مسلسل نقطة سودة: المسلسل 50 حلقة واتصور بالكامل في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:36 مساءً - كشف مدير التصوير تامر جوزيف، مدير تصوير مسلسل نقطة سودة ، مؤكدا أن العمل تم تصويره بالكامل في لبنان وكأن أحداثه في محافظة إسكندرية

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

و أضاف “تامر”:" الجمهور المصري هيشوف صورة مختلفة بأسلوب جديد من حيث أحداث العمل، مضيفا بأنه 50 حلقة تدور أحداثه حوّل امبراطورية السويفي التي تهدد بالانهيار بعد حوادث قتل مجهولة وتاريخ العائلة الأسود.

وينضم قريبًا للمنافسة في موسم “الأوف سيزون” الشتوي مسلسل جديد يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهو مسلسل “نقطة سودة”.

وسيتم عرض مسلسل نقطة سوده على منصة “شاهد” الرقمية بصورة حصرية، كما سيتم عرضه أيضًا على قناة mbc مصر.

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث العمل حول عائلة السيوفي، وتقدم الفنانة ناهد السباعي في المسلسل شخصية منال السيوفي، وتسعى خلال أحداث المسلسل للانتقام وتشعر دومًا أنه لا يوجد أحدًا يحبها خاصة والدتها وشقيقها الذي يقسو عليها، أما أحمد فهمي فيقدم شخصية عمر السيوفي، ويقدم الفنان أحمد بدير شخصية مختار السيوفي الذي يواجه العديد من التحديات للحفاظ على عائلته وشركته من شقيقه فريد الذي يتصف بالتهور.

أما سماح أنور فتجسد شخصية سميرة وهي تسعى للانتقام من مختار الذي يجسد شخصيته الفنان “أحمد بدير”، ويقدم نضال الشافعي شخصية صلاح الذي يسعى لاكتساب حب الجميع كما أنه يتمنى أن تتدمر عائلة السيوفي التي ينتمي لها عمر “أحمد فهمي” ومنال “ناهد السباعي”، بينما تقدم الفنانة سارة سلامة شخصية فيروز منتصر وهي شخصية طموحة ومتطلعة، أما أحمد مجدي فيقدم شخصية علي السيوفي وهو شخصية جبانة تخشى المواجهة ولكنه مع الوقت يتحول.

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل “نقطة سودة”، ابتداءً من يوم الإثنين ١١ نوفمبر على منصة “شاهد”.

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