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مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أكثر شيء كان يخشاه الفنان هيثم أحمد زكي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أكثر شيء كان يخشاه الفنان هيثم أحمد زكي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى وفاته.. أكثر شيء كان يخشاه الفنان هيثم أحمد زكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا عام 2019 عن عمر يناهز 35 عاما، ورغم قصر مسيرته الفنية إلا أنه نجح من خلال موهبته الفذة أن يترك بصمة لا تمحى في ذهن وقلب الجمهور.

وكان قد بدأ هيثم أحمد زكي مسيرته الفنية في عمر الـ 22 عامًا من خلال فيلم حليم، الذي جسد خلال أحداثه شخصية العندليب عبد الحليم حافظ في عمر الشباب، ولفت هذا الدور أنظار المخرجين والمنتجين له، ليقدم بعد ذلك أولى بطولاته المطلقة بالسينما من خلال فيلم البلياتشو، ولكنه لم يحقق النجاح المرجو منه.

هيثم أحمد زكي

وكان يطمح الفنان هيثم أحمد زكي قبل وفاته لتقديم الجزء الثاني من فيلم كابوريا لوالده الراحل أحمد زكي، بعد أن تم تقديم فكرة جيدة له، التي استوحاها من الجزء الثاني للفيلم الأمريكي الشهير روكي، وتحمس لها بعد أن كان متخوفًا من مقارنته بوالده الراحل، ولكنه انشغل بعدها في تصوير مسلسله علامة استفهام، وتوفاه الله قبل أن يكمل حلمه بخروج الفيلم إلى النور.

هيثم أحمد زكي

أبرز أعمال هيثم أحمد زكي

وشهدت الأعمال التي قدمها هيثم أحمد زكي خلال مشواره الفني تنوعا ما بين السينما والدراما ومن أبرزهم: «الكنز، سكر مر، ومسلسل كلبش 2، أستاذ ورئيس قسم، دوران شبرا، السبع وصايا»، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل علامة استفهام إذ رحل عن عالمنا بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

h3>نشأة الفنان هيثم أحمد زكي

ولد الفنان هيثم أحمد زكي بالقاهرة، يوم 4 من شهر أبريل عام 1984، وهو نجل الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد.

وتولى رعايته جده وجدته، لرحيل والدته الفنانة هالة فؤاد، ومن ثم انتقلت رعايته إلى خاله هشام فؤاد، بعد رحيل جديه، وهو في سن 14 عام، وعند بلوغه سن 16 عام، توفي خاله، وانتقل أخيراً للعيش مع والده أحمد زكي، الذي عاش معه 5 سنوات فقط، ومن ثم رحل هو الآخر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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