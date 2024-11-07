وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية للشباب 2024 في دورتها السابعة، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، الراعي للمسابقة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضور إيمان نجم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات.

استهلت الاحتفالية بالسلام الوطني، لجمهورية مصر العربية، وتكريم اسم الراحل الدكتور جابر عصفور، بشهادة تقدير، تسلمتها أرملته الدكتورة هالة فؤاد، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتكريم الشاعر الكبير حسين القباحي، رئيس بيت الشعر بالأقصر، كما حرص على تكريم أعضاء لجان التحكيم بالمسابقة.

وتضمنت قائمة الفائزين، حصول 16 متسابقًا، في 6 مجالات إبداعية، هي: "الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية".

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "إنه لشرف عظيم لي أن نلتقي اليوم في هذه المناسبة الثقافية الرفيعة لتكريم الفائزين بمسابقة المواهب الأدبية للشباب لعام 2024، في دورتها السابعة، التي تُقام هذا العام باسم الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور، أحد رموزنا الأدبية في عالم الفكر والثقافة، وساهم بعلمه وجهده في إثراء الحركة الثقافية العربية، فقد كانت رؤيته منارةً لإلهام العديد من الأجيال، ونستمد من إرثه الثقافي العميق حرصنا على دعم وتعزيز ثقافة الكتابة والأدب بين شبابنا، الذين يمثلون الأمل والمستقبل لهذا الوطن".

تشجيع جيل الشباب

وأكد وزير الثقافة، أن هذه المسابقة تأتي لتشجيع جيل الشباب على التعبير عن إبداعاته الأدبية، وعرض مواهبهم والتواصل مع جمهور واسع من المثقفين والمبدعين، بما يجسد إيمان وزارة الثقافة بأن الأدب هو مرآة الأمة، وكذلك مواصلة الجهد إزاء توفير كل ما من شأنه تحفيز الطاقات الإبداعية لدى الشباب، الذين يمثلون القوة المحركة لمستقبل الثقافة العربية.

وهنأ وزير الثقافة، الفائزين، متمنيًا لهم المزيد من التألق والإبداع في مسيرتهم الأدبية، كما وجه التحية للجان التحكبم، وكل من شارك في هذه المسابقة، وحثهم على بذل المزيد من الإبداع.

وقال الدكتور أسامة طلعت، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة: "يتجدد اللقاء السنوي للاحتفال بالفائزين بمسابقة المواهب الأدبية في الدورة السابعة لهذا العرس الثقافي الذي يترقبه سنويًا أبناؤنًا من كل محافظات مصر، فعندما تُعْلن الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات عن مسابقتها للمواهب الأدبية -التي قد تبدو محدودة في الشكل المادي؛ ولكنها أوسع في مضمونها الأدبي-، فهي تُعلن عن الاستمرارية في اكتشاف المواهب ورعاية المبدعين كدور رئيس لها في كل ربوع مصر".

وأكد طلعت، أن المسابقة تهدف إلى تقديم وجوه جديدة مُبدعة للمشهد الأدبي من الشباب في تلك الفئة العُمرية من 18 سنة حتى 35 سنةد حتى تكون هذه المواهب نواةً للمستقبل في الثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن معايير الفوز فيها تخضع للجان متخصصة تقوم بفحص الأعمال من حيث البناء الفني والتشكيل الجمالي وجماليات وسلامة اللغة، ومن خلال هذه المسابقة يتقدم العديد من المواهب الأدبية الشابة من الأقاليم والمناطق الحدودية، مما يدل على المخزون الثقافي التي تمتلكه مصر فنجد الأدباء الشباب من كل محافظات مصر.

وأوضح طلعت أن المسابقة تقدم لها أكثر من 100 متسابق، وتم تصفية المتقدمين للقائمة القصيرة إلى 45 متسابقًا، وذلك طبقا لشروط المسابقة، وفاز فيها 16 مُبدعًا من المواهب الأدبية فى مجالات مختلفة، وسوف يتم طباعة الكتابين الفائزين بالمراكز الأولى فى المجالات الأدبية.

وقال طلعت: "كل التحية والتقدير لجهود القيادة الثقافية، وجميع القائمين على الدعم الأدبي للشباب، فكلنا لدينا الثقة الكاملة في معالي وزير الثقافة في دعم مثل هذه المسابقات، تأكيدا للريادة الثقافية واكتشاف الموهوبين والمبتكرين، ونأمل أن نلتقي سويًا في الدورة القادمة لمسابقة المواهب، باســم الراحلة الكاتبة، أنيسة حسونة".

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