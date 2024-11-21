مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. باسم سمرة يشارك أولى كواليس «العتاولة 2 |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - شارك الفنان باسم سمرة، الصور الأولى من كواليس مسلسل «العتاولة 2 بطولة النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر باسم سمرة، صورة تجمعه بـ أحمد السقا، وطارق لطفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «العتاولة»

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟