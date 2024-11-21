زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

زيارة مفاجئة من جبران لمكتب عمل إمبابة (صور) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

الكشف عن قيادية حوثية قدمت من إيران الى صنعاء ومتورطة باختطاف هؤلاء - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي على مباشر داخل مطعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:21 - أيمن الشريعي لـ«الأسبوع»: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة الإسعاف بلقاء الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد ظهورها مع والدتها.. ابنة أحمد السقا تتصدر التريند لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

أبرز قرارات مجلس جامعة عين شمس خلال اجتماعه الأخير - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. باسم سمرة يشارك أولى كواليس «العتاولة 2 |صورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. باسم سمرة يشارك أولى كواليس «العتاولة 2 |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. باسم سمرة يشارك أولى كواليس «العتاولة 2 |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:04 مساءً - شارك الفنان باسم سمرة، الصور الأولى من كواليس مسلسل «العتاولة 2 بطولة النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر باسم سمرة، صورة تجمعه بـ أحمد السقا، وطارق لطفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «العتاولة»

أبطال مسلسل العتاولة

ويضم مسلسل العتاولة 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

اقرأ أيضاً
كواليس تعاون باسم سمرة وخالد الصاوي في مسلسل «زمالك بولاق»

باسم سمرة ينضم لفيلم «سيكو سيكو» لـ عصام عمر وطه دسوقي

تأجيل عرض مسلسل «زمالك بولاق» بسبب ابنة باسم سمرة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

قيثارة السماء الذي أجمع على عشقها كبار الكتاب والشعراء، ولماذا خرج صلاح عبد الصبور عن النص - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق