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تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية Michael - أخبار كلمتك

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تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية Michael - أخبار كلمتك

تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية Michael - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - مايكل جاكسون، أعلن استديو لايونزجيت، تأجيل عرض فيلم السيرة الذاتية عن مايكل جاكسون "MICHAEL"،  للمخرج أنطوان فوكوا من 18 أبريل 2025 إلى 3 أكتوبر 2025.

وأوضح الاستديو أن سبب التأجيل عرض الفيلم، يرجع لرغبة الاستديو، في خروج الفيلم على أكمل وجه، لكي يليق بنجم البوب الراحل.

 

فيلم عن حياة مايكل جاكسون

أعلن استديو لايونزجيت، أن جعفر جاكسون (26 عامًا) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم "مايكل - Michael".

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وأضاف ليونزجيت في بيان أن "مايكل" يضطلع بمهمة استكشاف "الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب" وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب، ويشارك في بطولته، كلا من جعفر جاكسون، وكولمان دومينغو، ونيا لونج، ولورا هاريير، وكات جراهام، ومايلز تيلر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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