مشاهير العرب - محمد يوسف أوزو يبدأ تصوير أولى مشاهده في فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - بدأ الفنان محمد يوسف أوزو، تصوير أولى مشاهده في فيلم «الدشاش» بطولة محمد سعد، وذلك بأحد الاستديوهات في المريوطية، حيث يجسد شخصية شاب يدعى شعبان.

تفاصيل فيلم الدشاش

ويظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب.

وكان المخرج سامح عبد العزيز، أعلن خلال الأسبوع الماضي، عن بدء تصوير فيلم «الدشاش» ونشر صورة لـ كلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «أول يوم تصوير فيلم الدشاش. توكلت على الله».

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد سعد وزينة وباسم سمرة ووليد فواز وأحمد فهيم ومريم الجندي وخالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد فهيم وتأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد يوسف أوزو

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد يوسف أوزو، هو مشاركته في مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.