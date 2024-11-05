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مشاهير العرب - بعد إثارته الجدل.. موعد عرض فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس في السينما (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد إثارته الجدل.. موعد عرض فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس في السينما (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إثارته الجدل.. موعد عرض فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس في السينما (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - فيلم الفستان الأبيض.. ينطلق عرض فيلم الفستان الأبيض، بطولة النجمة ياسمين رئيس، في 20 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن ينال إعجاب قطاع كبير من الجمهور، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرومو الدعائي.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول فيلم الفستان الأبيض، لـ ياسمين رئيس، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن فيلم الفستان الأبيض.

فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس

وتدور قصة فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة لفيلم الفستان الأبيض، بطولة النجمة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن موعد انطلاقته بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، والتي تنافس من خلاله ضمن أعمال موسم شتاء 2024.

فيلم الفستان الأبيض ياسمين رئيس

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم الفستان الأبيض، البوستر التشويقي، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليه، قائلة: «الفستان الأبيض، حلم كل بنت 20 نوفمبر فى جميع سينمات مصر، تأليف و إخراج: جيلان عوف، انتاج: فيلم كلينيك وزا بلانت ستوديوز».

وكانت أثيرت أزمة حول حجاب أسماء جلال ضمن أحداث فيلم الفستان الأبيض حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت مرتدية الحجاب بشكل غير لائق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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