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دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يضرب العين الإماراتي 2-1 على ملعبه - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يضرب العين الإماراتي 2-1 على ملعبه - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يضرب العين الإماراتي 2-1 على ملعبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - دوري أبطال آسيا للنخبة، خسر فريق العين الإماراتي أمام ضيفه أهلي جدة السعودي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب طحنون بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 

سجل هدفي الأهلي السعودي اللاعب إيفان توني في الدقيقتين 70 و75، فيما سجل روميرو هدف العين الإماراتيفي الدقيقة 90 

إيفان توني مهاجم أهلي جدة، كلمتك
إيفان توني مهاجم أهلي جدة، كلمتك

تشكيل العين الإماراتي أمام أهلي جدة

تشكيل العين أمام الأهلي السعودي، كلمتك
تشكيل العين أمام الأهلي السعودي، كلمتك

تشكيل أهلى جدة أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سعد بالعبيد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، جابري فيجا، ألكساندر

الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمواصلة تألقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

واحتل الأهلي بهذا الفوز صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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