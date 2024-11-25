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شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:58 - نائب رئيس مجلس النواب لـ«رويترز»: الهدنة تقوم على انسحاب الاحتلال من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:58 - نائب رئيس مجلس النواب لـ«رويترز»: الهدنة تقوم على انسحاب الاحتلال من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - نائب رئيس مجلس النواب لـ«رويترز»: الهدنة تقوم على انسحاب الاحتلال من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - أكد إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب لوكالة الأنباء «رويترز»، اليوم الاثنين، أن الهدنة تقوم على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب، أن الهدنة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ستراقبها لجنة من 5 دول ترأسها واشنطن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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