الرياضة - 05:58 - نائب رئيس مجلس النواب لـ«رويترز»: الهدنة تقوم على انسحاب الاحتلال من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:58 مساءً - أكد إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب لوكالة الأنباء «رويترز»، اليوم الاثنين، أن الهدنة تقوم على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب، أن الهدنة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ستراقبها لجنة من 5 دول ترأسها واشنطن.