الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

ماجد موسى يكشف لكلمتك سبب اعتذاره عن الاستمرار مراقبا للمباريات - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بمشاركة 100 فنان.. اختتام «مهرجان تنوير» في الشارقة - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل سعد الصغير على حبس والده 3 سنوات - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف توقعات سعر أوقية الذهب بنهاية العام الجاري (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

بعد غرق "سي ستوري" بالبحر الأحمر، تعرف على التغطيات التأمينية للانشات واليخوت - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل استقلال طهران التركي وباختاكور أوزبكستان سلبيا - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على أودينيزي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم - أخبار كلمتك

الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:10 مساءً - تساؤلات عديدة  حول الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم ، وكشفت الهيئة القومية للتأمينات عن الأوراق والمستندات المطلوبة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الأوراق المطلوبة للحصول المطلقات على  معاش الأب أو الأم.

 

 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

 

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددا من الأوراق التي يجب على المُطلقة تقديمها للتمكن من صرف معاش عن والدها أو والدتها المؤمن عليهما.

 

الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات علي معاش الأب أو الأم

وتضمنت الأوراق المطلوبة للحصول المطلقات علي  معاش الأب أو الأم، ما يلي: 

 

ـ 3 صور من قسيمة الزواج + الأصل للاطلاع.

- 3 صور من قسيمة الطلاق + الأصل للاطلاع.

- 3 صور من شهادة ميلاد الابنة المترملة + الأصل للاطلاع.

ـ حال حصولها على معاش آخر يتمّ إحضار مفردات المعاش الآخر أو معاش عن نفسها وذلك في حالة المعاش الحكومي فقط.

- في حالة وجود دخل من عمل يتمّ إحضار مفردات المرتب وفي حالة القطاع الخاص يتمّ الاعتماد على طابعة من التغطية من الحاسب الآلي.

- رقم الهاتف المحمول

- خطاب معتمد من البريد أو أحد البنوك بالتحويل «الحساب الجاري» أو استخراج بطاقة ميزة من أحد البنوك أو هيئة البريد أو المحافظ الإلكترونية الصادرة من أحد البنوك أو إحدى شركات الاتصالات لتحويل المعاش عليه.

- خطاب من الأحوال المدنية لحالات الزواج والطلاق والترمل في حالة مرور أكثر من عام على الطلاق أو الترمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأوقاف تعقد 100 ندوة علمية حول موضوع "جريمة الفتوى بغير علم"، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق