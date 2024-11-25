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شيخ الأزهر يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:10 مساءً - بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، برقية عزاء إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أعرب فيها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان.

شيخ الأزهر يعزي البابا فرنسيس في وفاة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان

 

وأكد شيخ الأزهر أن الكاردينال ميغيل أيوسو كان مثالًا يُحتذى في العمل المخلص من أجل الإنسانية، ويُذكر له جهوده في تعزيز العلاقات مع المسلمين بشكل عام والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بشكل خاص، ودوره البارز في نشر وترويج وثيقة الأخوة الإنسانية.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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