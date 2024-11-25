بيان عاجل للسكك الحديدية بشأن حادث تصادم قطار بأتوبيس طلاب بلبيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان رسمي أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث تصادم بين جرار قطار وأتوبيس يقل 30 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من بلبيس، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا.



وأوضحت الهيئة أن الخبر المنشور لا أساس له من الصحة، وأن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشاكل أو حوادث غير اعتيادية على شبكة السكك الحديدية.



وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، وطالبت المواطنين بعدم تداول أي معلومات غير مؤكدة من شأنها نشر الفزع بين الناس. كما دعت الجميع إلى التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتجنب نشر أخبار كاذبة قد تعرض الأفراد للمسؤولية القانونية.



وفي ختام البيان، أكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الأخبار المغلوطة.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.