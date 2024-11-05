مشاهير العرب - بإطلالة ملفتة.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:42 مساءً - شاركت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كشفت خلالها عن لياقتها وجمالها في الفترة الأخيرة.

وتألقت تارا عماد، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، دون إضافة تعليقات.

آخر أعمال تارا عماد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال تارا عماد مشاركتها في مسلسل جودر الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، بالتعاون مع الفنان ياسر جلال.

تفاصيل مسلسل جودر

ودارت أحداث المسلسل حول قصة «جودر الصياد» وهي من ضمن قصص «ألف ليلة وليلة» وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات «ألف ليلة وليلة» حيث تظهر في أكثر من ليلة، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه حتى تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات مع أشقاءه

أبطال مسلسل جودر

وشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.