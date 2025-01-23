تحذيرات من تفشي هذا الأمر في المهرة - أخبار كلمتك

أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة اليوم، تعميما موجها إلى أئمة وخطباء المساجد يدعوهم إلى التركيز في خطبهم على التحذير من مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني، في ظل الانتشار الملحوظ لهذه الظاهرة في الآونة الاخيرة وما تسببه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وتوعية المجتمع بأضرارها وطرق الوقاية منها.

وشدد المكتب في تعميمه على ضرورة توعية المصلين بسبل الوقاية من هذه الجرائم، ودعوتهم إلى استخدام وسائل التواصل والتقنية بحذر ومسؤولية، مشيرا إلى أهمية تعزيز القيم الدينية والأخلاقية كوسيلة لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.