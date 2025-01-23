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تحذيرات من تفشي هذا الأمر في المهرة - أخبار كلمتك

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تحذيرات من تفشي هذا الأمر في المهرة - أخبار كلمتك

تحذيرات من تفشي هذا الأمر في المهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 02:27 مساءً - كلمتك/ خاص

أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة اليوم، تعميما موجها إلى أئمة وخطباء المساجد يدعوهم إلى التركيز في خطبهم على التحذير من مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني، في ظل الانتشار الملحوظ لهذه الظاهرة في الآونة الاخيرة وما تسببه من آثار سلبية على الفرد والمجتمع. 

ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وتوعية المجتمع بأضرارها وطرق الوقاية منها.

وشدد المكتب في تعميمه على ضرورة توعية المصلين بسبل الوقاية من هذه الجرائم، ودعوتهم إلى استخدام وسائل التواصل والتقنية بحذر ومسؤولية، مشيرا إلى أهمية تعزيز القيم الدينية والأخلاقية كوسيلة لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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