المخلافي يفضح الحوثيين ويكشف عن حقيقة استغلال هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقد الصحفي اليمني محمد المخلافي في منشور له محاولات ميليشيا الحوثي استغلال القضية الفلسطينية لتبرير أي تحرك عسكري ضدهم، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدم هذه الذريعة لتضليل الرأي العام وابتزاز الشعب اليمني.

وقال المخلافي إن الحوثيين يلجأون إلى "شعارات زائفة" تدعي أن أي تحرك ضدهم يأتي بدعم "صهيوني" انتقاماً لمواقفهم تجاه غزة، في حين أن أفعالهم على الأرض تتناقض مع هذه الادعاءات. وأضاف: "ثنتيي مسيرات لبلكونة فاضية وصاروخ لحديقة الحيوان، بايجلس يبتز الشعب بهن ليوم الدين".

وتابع المخلافي بالتساؤل: "طيب لو الشعب ثار يشتي حقوقه نفس الشي، أكيد أفخاي أدرعي راسلهم بالواتس آب وقلهم اخرجوا؟!"، في إشارة إلى السخرية من الخطاب الحوثي الذي يعزو أي معارضة أو انتقاد داخلي إلى مؤامرات خارجية.

ودعا المخلافي إلى إنهاء ما وصفه بـ"هذه المهزلة"، مؤكداً أن الشعب اليمني يستحق استعادة حقوقه وكرامته بعيداً عن الشعارات التي تبرر الفساد والاستبداد.